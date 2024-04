Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Einbrüche in Vereinsheime, Zeugen gesucht

Horstmar (ots)

In der Zeit von Samstag (13.04.24), gegen Mitternacht, bis Montag (15.04.), 13.10 Uhr ist in ein Vereinsheim eines Tennisvereins an der Dorfstraße eingebrochen worden. Unbekannte brachen die Tür des Vereinsheim auf und gelangte so in das Gebäude. Es wurde eine Geldkassette mit niedrigem zweistelligem Bargeldbetrag gestohlen. Zwischen Sonntag (14.04.), 18.45 Uhr und Montagmorgen (15.04.), 08.00 Uhr ist in ein weiteres Vereinsheim, ebenfalls an der Dorfstraße, eingebrochen worden. Ein Fenster des dortigen Fußballvereinsheim wurde gewaltsam geöffnet, um in das Heim zu gelangen. Unbekannte hebelten einen Tresor auf und stahlen daraus einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Ochtrup unter 02553/9356-4155 entgegen.

