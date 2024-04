Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, 33-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Dienstag (09.04.2024) kam es gegen 09:00 Uhr auf der Aloysiusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 33-jährige Rollerfahrerin die Aloysiusstraße in Fahrtrichtung Osnabrücker Straße. Trotz Gegenverkehr wurde sie von einem unbekannten Fahrzeugführer überholt. Dieser scherte wegen des Gegenverkehrs so dicht vor der Rollerfahrerin ein, dass diese abgedrängt wurde, über ein Schlagloch fuhr und sich dabei leicht verletzte. Bei dem Pkw soll es sich vermutlich um einen VW Polo gehandelt haben. Der Fahrer entfernte sich von dem Unfallort ohne sich um die 33-Jährige zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

