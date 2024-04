Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Straßenraub auf Schulhof

Rheine (ots)

Auf dem Schulhof der Nelson-Mandela-Schule an der Wihostraße ist ein 17-Jähriger Opfer eines Straßenraubs geworden. Der junge Mann wurde am Samstagabend (13.04.24) gegen 23.10 Uhr von zwei unbekannten Tätern angesprochen. Die beiden gaben sich ersten Erkenntnissen zufolge als Kriminalpolizei aus und verlangten den Ausweis des Geschädigten. Als der Rheinenser den Ausweis aus seiner Tasche holte, wurde er von hinten festgehalten. Einer der Täter riss ihm die Tasche vom Körper. Beide flüchteten mit einem silberfarbenen Kleinwagen in Richtung Adalbertstraße. Gestohlen wurden Kopfhörer von Apple und eine schwarze Geldbörse. Beides befand sich in der grauen Umhängetasche. Außerdem wurde eine schwarze Cap mit der Aufschrift "Gucci" entwendet. Der 17-jährige wurde nicht verletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Der Mann war schlank und hatte am Hals eine Tätowierung. Er hatte schwarze Haare, trug eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der zweite Täter war etwa gleich alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte eine normale Statur und schwarze, lockige, kurze Haare. Er trug einen Oberlippenbart. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell