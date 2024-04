Polizei Steinfurt

POL-ST: Bahnstrecke Osnabrück

Rheine nach Unfall in Ibbenbüren gesperrt, Unfallverursacher flüchtig

Ibbenbüren (ots)

Am 14.04.2024, gegen 22:10 Uhr kam es in Ibbenbüren am Bahnübergang Große Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug der Deutschen Bahn. Nach Stand der Ermittlungen hatte sich ein Pkw am Bahnübergang festgefahren. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin waren ausgestiegen. Der Pkw wurde jedoch von einem herannahenden Zug erfasst und total beschädigt. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Am Zug und an der Bahnanlage entstanden hierbei nicht unerhebliche Schäden. Für die Zeit der Fahrzeugbergung und Schadensbeseitigung bleibt die Bahnstrecke vermutlich für mehrere Stunden gesperrt. Für die Zuginsassen wurde ein Ersatzverkehr organisiert. Der Fahrzeugführer des Pkw und seine Beifahrerin entfernten sich von der Unfallstelle bevor Polizei und Rettungsdienst eintrafen. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizeiwache in Ibbenbüren zu melden.

