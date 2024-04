Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Auffahrunfall, 9-Jähriger schwer verletzt

Tecklenburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Wechter Straße in Brochterbeck ist am Donnerstagmittag (11.04.24) gegen 12.15 Uhr ein 9-jähriger Junge schwer verletzt worden. Eine 62-jährige Autofahrerin aus Lengerich fuhr mit einem schwarzen BMW auf der Wechter Straße in Richtung Lengerich. Auf Höhe der Hausnummer 16 fuhr sie an einer Unfallstelle vorbei. Dort war ein schwarzer Hyundai kurz zuvor aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Der 21-jährige Hyundai-Fahrer aus Ibbenbüren wurde dabei leicht verletzt. Die BMW-Fahrerin verlangsamte wegen dieses Unfalls ihre Fahrt, um zu schauen, ob Hilfe benötigt wird. Hinter dem BMW fuhr eine 34-Jährige aus Ladbergen mit einem blauen VW. Ersten Ermittlungen zufolge bemerkte die 34-Jährige das Bremsmanöver vor ihr zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei wurde der 9-jährige Beifahrer im VW schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die BMW-Fahrerin verletzte sich leicht. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell