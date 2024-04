Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Seniorin wird Opfer von Betrügern

Rheine (ots)

Eine 86-jährige Frau ist am Mittwoch (10.04.) an der Hauenhorster Straße Opfer von zwei Betrügerinnen geworden. Die Frau erwartete gegen 16.00 Uhr den Pflegedienst. Als es an der Tür klingelte, öffnete die 86-Jährige die Tür und begab sich direkt in ihre Küche, um dort auf den Pflegedienst zu warten. Kurz darauf erschienen zwei Frauen, die der Rheinenserin völlig unbekannt waren. Sie gaben an, für einen Nachbarn Medikamente abgeben zu wollen. Kurz darauf verließen die beiden Frauen die Wohnung. Gegen Abend bemerkte die Frau, dass aus ihrem Schlafzimmer diverse Schmuckstücke entwendet wurden. Die beiden Täterinnen, die ein gepflegtes Erscheinungsbild hatten, werden wie folgt beschrieben: Die Frau, mit der sich die Seniorin unterhielt war etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1.60 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Sie hatte ein rundliches Gesicht, blonde Locken und war stark geschminkt. Sie sprach mit ausländischem Akzent. Die zweite Frau konnte nicht genau erkannt werden. Sie war etwas jünger und trug dunkelblonde Haare. Wer Angaben zu den beiden unbekannten Frauen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmal davor, unbekannte Personen ins Haus oder die Wohnung zu lassen. Sehen Sie immer nach, wer vor der Tür steht, bevor Sie diese öffnen. Gewähren Sie nur Personen Zutritt, die Sie kennen oder die Sie bestellt haben, wie z. B. Handwerker. Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie woher die Person kommt und sagen Sie ihr, sie solle später wieder kommen. Erkundigen Sie sich in der Zwischenzeit bei der angeblichen Institution, ob der oder die Mitarbeiter/in wirklich in deren Auftrag kommt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell