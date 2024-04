Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebinnen gelangen unter Vorwand in Wohnung Schmuck und Bargeld gestohlen

Steinfurt (ots)

Zwei unbekannte Täterinnen haben sich am Mittwochnachmittag unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Erlenweg verschafft. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Die beiden Frauen klingelten gegen 15.50 Uhr an der Tür der betroffenen Bewohnerin. Sie gaben vor, für eine Nachbarin Medikamente zu liefern. Diese sei aber nicht zuhause, daher würden sie die Medikamente gerne bei der Betroffenen hinterlegen. Die Unbekannten gelangten in die Wohnung. Während eine von ihnen die Bewohnerin ablenkte, suchte die andere nach Diebesgut. Sie brach eine Geldkassette auf und entwendete Schmuck und Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Anschließend verließen die Täterinnen das Haus in unbekannte Richtung. Der Geschädigten fiel der Diebstahl wenig später auf. Die unbekannten Frauen hielten sich etwa eine Viertelstunde in der Wohnung auf. Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: Eine war 40 bis 45 Jahre alt. Sie hatte hellblonde, schulterlange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie trug helle Kleidung. Die andere war etwa 50 Jahre alt. Sie trug eine helle Jeans, ein helles Oberteil und eine Brille. Beide sprachen deutsch mit Akzent. Die Polizei ermittelt zu diesem Diebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell