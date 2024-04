POL-PB: LKW brennen auf Firmenglände

Delbrück (ots) - Am Samstagabend, 30.04.2024 überfielen drei Unbekannte einen 37-jährigen Mann in Delbrück in seiner Wohnung an der Schlinger Straße, erbeuten einen dreistelligen Betrag und ließen ihr Opfer anschließend gefesselt zurück. Der Geschädigte erwachte am Abend gegen 21.20 Uhr, als drei mit Skimasken maskierte Männer vor ihm in seiner Wohnung standen. Offenbar hatten sie sich über die angrenzenden ...

mehr