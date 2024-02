POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Güterbahnhofstraße, Mittwoch, 14.02.2024, 10.15 Uhr NORTHEIM (Wol) - Sogenannter Führerscheintourismus aufgedeckt. Am Mittwoch gegen 10.15 kontrollierte die Polizei Northeim einen 19-jährigen Mann aus Nörten-Hardenberg. Der Mann befuhr mit einem Pkw Audi die Güterbahnhofstraße in Northeim. Der 19-Jährige händigte einen Führerschein aus Polen aus, der im Jahr 2023 auf ihn ausgestellt wurde. Da der Mann lebt jedoch seit 2022 durchgehend in ...

mehr