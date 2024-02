POL-NOM: Brand einer Lagerhalle

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 14.02.2024 verschaffte sich in der Zeit zwischen 10.10 Uhr bis 10.30 Uhr ein unbekannter Mann unter dem Vorwand nach Trödelware zu suchen Zugang zum Haus einer Einbeckerin in der Beethovenstraße. In einem unbeobachteten Moment entwendete er dann Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich und verließ dann das Haus unter einem vorgeschobenen Vorwand in unbekannte Richtung. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte bei ...

mehr