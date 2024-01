Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

PI Eichsfeld (ots)

Am 14.01.2024 gegen 03:57 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Eichsfeld die Mitteilung über einen angefahrenen Fußgänger Höhe Sägewerk Ferna ein. Wie sich herausstellte, hatte dort ein Pkw VW, welcher in Richtung Ferna fuhr, kurz hinter dem Abzweig Tastungen einen 37-jährigen Mann Mann erfasst. Dieser wurde durch den Aufprall in den rechten Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Er wurde bewusstlos durch die Rettungskräfte ins Klinikum nach Göttingen verbracht, wo er umgehend operiert wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Mediziner Gott sei Dank nicht mehr von einer Lebensgefahr aus. Der Autofahrer war verkehrstüchtig. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,00 EUR. An der Unfallstelle kam unterstützenderweise ein von der Polizei beauftragter Gutacher zum Einsatz.

