POL-PB: Twingofahrer flüchtet - Strafanzeige

Paderborn (ots) - (md) Ein Unbekannter überfiel am Samstagabend (30.03.2024) einen 20-jährigen Mann, der die Tageseinnahmen eines Supermarktes in den Nachtresor der Bank in der Riemekestraße in Paderborn einzahlen wollte. Der junge Mann fuhr gegen 20.20 Uhr mit drei Arbeitskollegen im Pkw zur Sparkasse an der Riemekestraße. Der Fahrer hielt den Wagen auf dem Parkplatz an der dortigen Herz-Jesu-Kirche, wo alle Insassen ...

