Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230925 - 1090 Frankfurt - Gutleutviertel: Prügelei in Gaststätte

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntag, den 24. September 2023, kam es in einem Lokal im Gutleutviertel zwischen mehreren Gästen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei rückte mit einer Vielzahl an Beamten an und nahm mehrere Personen fest.

In einer Gaststätte in der Karlsruher Straße kam es gegen 12.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu verbalen Streitigkeiten, die im weiteren Verlauf zu einer handfesten Konfrontation zwischen mehreren Gästen führte. Dabei kamen auch Glasflaschen und andere Gegenstände zum Einsatz.

Die entbrannte Schlägerei verlagerte sich dann aus dem Lokal zu einer nahen gelegenen Bushaltestelle. Als in der Folge mehrere Streifenteams eintrafen, hatten sich bereits die meisten der beteiligten Akteure wieder zurück in das Lokal geflüchtet. Die eingesetzten Polizeibeamten umstellten und betraten die Gaststätte, in der sie letztlich acht der mutmaßlichen "Schläger" im Alter zwischen 20 und 40 Jahren festnahmen. Sie verbrachten die teils stark alkoholisierten Männer auf eine Polizeiwache, von der sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.

Bei der Auseinandersetzung wurde nach derzeitigem Stand vier Personen im Alter zwischen 24 und 29 Jahren verletzt, welche Prellungen, Platzwunden und Schnittverletzungen davontrugen. Zwei von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen dauern an.

Aufgrund des Vorfalls kam es zwischenzeitlich zu Straßensperrungen, die sich auf den öffentlichen Personennahverkehr auswirkten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell