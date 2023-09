POL-F: 230924 - 1088 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Auto überschlägt sich bei Unfall - Zwei Verletzte

Frankfurt (ots) - (dr) Ein 42-jähriger Mann sorgte am Freitagnachmittag (22.09.2023) in einer U-Bahn zwischen Dornbusch und Eschersheim für einen Schreckmoment, als er Fahrgäste mit einem Schlagstock und einem Messer bedrohte. Die Polizei konnte den Mann an einer U-Bahnhaltestelle widerstandslos festnehmen. Der 42-Jährige saß zunächst gegen 16.30 Uhr in einer gut ...

