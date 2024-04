POL-PB: Bilanz Karfreitagskontrollen

Paderborn/Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (md) Erneut machten sich Unbekannte an Gräbern auf dem Waldfriedhof in Paderborn-Schloß Neuhaus zu schaffen. Am Donnerstag, 28.03.2024 und Sonntag, 31.03.2024 nahm die Polizei 20 Anzeigen dazu auf. Der oder die Täter begingen an den Gräbern Sachbeschädigungen und stahlen teilweise fest montierte Grableuchten und Vasen aus Metall. Auch auf dem Friedhof auf dem Dören in ...

mehr