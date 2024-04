POL-PB: Grabschänder wieder unterwegs

Lichtenau (ots) - (ah)Samstag, 30.03.24, 20:00 Uhr, 33165 Lichtenau, Ermlandstraße, Einbruch in Mehrfamilienhaus, In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter zwischen 20 h und 7 h in ein Mehrfamilienhaus in der Ermlandstraße ein. Während die Bewohner nicht zu Hause waren, hebelten sie die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf. In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Räume. Entwendet wurde ...

