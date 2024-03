POL-PB: Unfall bei Einsatzfahrt - zwei Leichtverletzte, hoher Sachschaden

Delbrück-Lippling (ots) - Am Freitag, 22.03.2025 kam es am frühen Abend (18:51 Uhr) in einer Scheune an der Straße Lauföhre in Delbrück-Lippling zu einem Brand. Das Feuer war von Zeugen gemeldet worden und offenbar im Bereich des Schweinestalls der Scheune ausgebrochen. In diesem Bereich waren auch 18 junge Schweine untergebracht, die bei der massiven Rauchentwicklung verendeten. Personen wurden nicht verletzt, auch ...

mehr