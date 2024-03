POL-PB: Scheunenbrand in Delbrück Lippling

Paderborn (ots) - (ah)Samstag, 23.03.24, 17:45 Uhr, 33100 Paderborn, Auf der Töterlöh, Einbruch in Wohnhaus, In der Straße Auf der Töterlöh nutzten am Samstag unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner und brachen in der Zeit zwischen 17:45 h und 21 h in ein Einfamilienhaus ein. Durch Aufhebeln der Terrassentür verschafften sie sich Zugang zum Haus. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und durchwühlten Schränke. Was genau entwendet wurde, kann noch nicht ...

mehr