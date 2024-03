Polizei Paderborn

POL-PB: Kellereinbrecher festgenommen - Untersuchungshaft

Paderborn (ots)

(CK) - Am Freitagmittag (22.03., 11.25 Uhr) meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Paderborner Straße Einbrüche in mehrere Kellerräume.

Während der Anfahrt zum Tatort bemerkten die eingesetzten Beamten einen Radfahrer, der während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Bei der Ahndung dieser Ordnungswidrigkeit stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann einen Karton mit sich führte, auf dem sich ein Aufkleber mit der Adresse der Kellereinbrüche befand. Als die Beamten den Radler - einen 40-jährigen Paderborner - nach der Herkunft des Kartons befragten, verstrickte er sich in Widersprüche. Schließlich gab er zu, zur Finanzierung seiner Drogensucht in mehrere Kellerräume des Wohnhauses eingebrochen zu sein, nachdem er zuvor die Haustür aufgehebelt hatte. Er händigte den Polizeibeamten das Diebesgut und verschiedene Einbruchswerkzeuge aus; beides wurde sichergestellt. Auch das Fahrrad wurde sichergestellt, da es nach Angaben des Beschuldigten ebenfalls aus einem Diebstahl stammte.

Die Polizeibeamten fertigten insgesamt vier Strafanzeigen wegen Einbrüchen in Kellerräume. Die Ermittlungen dahingehend, ob der Beschuldigte für weitere Taten in Betracht kommt, dauern an.

Der beschuldigte 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Samstagmorgen (23.03.) wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter in Paderborn vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell