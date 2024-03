Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Borchen-Kirchborchen (ots)

(ah)Samstag, 23.03.24, 15:00 Uhr, 33178 Borchen, Rosenstraße, Einbruch in Einfamilienhaus, In der Rosenstraße brachen unbekannte Täter am Samstag zwischen 15 Uhr und 21:15 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Während die Bewohner nicht zu Hause waren, brachen die Täter ein zum Garten gelegenes Fenster auf. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Schränke. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0.

