Polizei Paderborn

POL-PB: 14-jähriges Mädchen bei Unfall an der Aabachtalsperre verletzt

Bad Wünnenberg (ots)

(mh) Bei einem Schulausflug zur Aabachtalsperre in Bad Wünnenberg hat sich eine 14-jährige Schülerin am Freitagmittag, 22. März, schwere Verletzungen zugezogen. Das Mädchen war gemeinsam mit anderen Schülern gegen 11.20 Uhr einen Hang an der Bleiwäscher Straße hochgeklettert. Beim Abstieg rutschte sie ab und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber brachte die Jugendliche in ein Bielefelder Krankenhaus. Während der Bergungsmaßnahmen durch die Feuerwehr war die Bleiwäscher Straße für rund 90 Minuten gesperrt.

