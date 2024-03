Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht in der Nacht gesucht

Katzenbach (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht auf Donnerstag kam es in der Straße "Am Hofacker" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort in Längsaufstellung geparkter schwarz-weißer Smart mit KL-Kennzeichen wurde wahrscheinlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug vorne links an der Stoßstange und an der Vorderachse beschädigt. Eine Anwohnerin hörte gegen 1:20 Uhr ein Fahrzeug, das schnell und mit lauter Musik in Richtung Mittweilerhof fuhr, drehte und wohl wieder zurückkam. Dann habe es einen lauten Knall gegeben. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

