POL-PPRP: Zahlreiche Unfallfluchten im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (24.01.2024, gegen 20 Uhr) wurde der Briefkasten einer Tagesförderstätte in der Rheinhorststraße gesprengt. Hierdurch entstand auch an der Fassade des Gebäudes Sachschaden. Zeugen hatten zur Tatzeit zunächst einen lauten Knall gehört und dann mehrere Jugendliche - darunter ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren - in Richtung "Am Weidenschlag" wegrennen gesehen. Auch in der ...

