POL-PPRP: Sachbeschädigung an Tagesförderstätte

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (24.01.2024, gegen 20 Uhr) wurde der Briefkasten einer Tagesförderstätte in der Rheinhorststraße gesprengt. Hierdurch entstand auch an der Fassade des Gebäudes Sachschaden. Zeugen hatten zur Tatzeit zunächst einen lauten Knall gehört und dann mehrere Jugendliche - darunter ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren - in Richtung "Am Weidenschlag" wegrennen gesehen.

Auch in der Altrheinstraße wurde am Abend des 23.01.2024 ein lautes Knallgeräusch gemeldet. Der Zeuge hatte nach dem Knall zwei Jugendliche wegrennen sehen. Ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Heranwachsenden handeln könnte und ob diese verantwortlich für die Explosionen sind, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

