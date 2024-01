POL-PPRP: Ludwigshafen - In Wohnung eingebrochen - 2.900 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots) - Am 23.01.2024, gegen 18:50 Uhr, wollten Unbekannte in eine Wohnung in der Oggersheimer Straße eindringen. Hierzu versuchten sie eine Tür aufzuhebeln. Da es sich um eine Sicherheitstür handelt, scheiterten sie an ihrem Vorhaben. Wie hoch der Sachschaden an der Tür ist, wird aktuell ermittelt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: ...

