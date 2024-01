POL-PPRP: Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte gingen am Mittwoch (24.01.2024) zwischen Mitternacht und 12:30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Speyerer Straße an. Um an Geld zu gelangen, beschädigten sie das Gerät und verursachten einen Schaden von rund 3.000 Euro. Sie haben etwas beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen ...

