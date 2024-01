Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Bauhofgelände

Neuhofen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am frühen Morgen des 13.01.2024 kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände des Bauhofes in der Ludwigshafener Straße in Neuhofen. Ein 52-jähriger Mitarbeiter des Bauhofes wurde hierbei schwer verletzt und mit Brandverletzungen und Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Der Brandort wurde am 18.01.2024 durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen untersucht. Die bisherigen Erkenntnisse sprechen dafür, dass der Brand durch Arbeiten mit einem Trennschleifer durch den 52-Jährigen verursacht wurde.

