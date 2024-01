POL-PPRP: In Gleisbett gefahren

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (23.01.2024) gegen 13 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Weißdornhag zu einem Küchenbrand. Durch den Brand kam es in der gesamten Wohnung zu Schäden, u.a. durch Rußablagerungen. Das Feuer griff nicht auf andere Wohnungen über. Die beiden Bewohner der Wohnung, eine 73-Jährige sowie ein 82-Jähriger, mussten wegen einer Rauchgasintoxikation in einem Krankenhaus behandelt werden. ...

mehr