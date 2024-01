Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 23.01.2024 gegen 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 51-jährigen Autofahrer in der Marienstraße. Anlässlich der Kontrolle konnten die Beamten Hinweise auf Beeinflussung durch Betäubungsmittel feststellen. Der durchgeführte Urintest bestätigte des Verdacht, dieser verlief positiv auf Kokain. Dem Fahrer wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Da der 51-Jährige bereits in der Vergangenheit schon fünfmal unter dem Einfluss von Drogen kontrolliert wurde, stellten die Polizeibeamten sein Auto sicher. Gegen den unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt und gegen den Fahrer kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

