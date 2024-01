POL-PPRP: Autofahrer unter Cannabis-Einfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Auf dem Wertstoffhof in der Wollstraße kam es am 22.01.2024, gegen 16 Uhr, zu einer Rauchentwicklung in einer Müllpresse. Der rauchende Müllcontainer wurde ins Freie gebracht, wo der Müll von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es liegen keine Hinweise auf strafrechtliches Verhalten vor. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Katja Canali ...

