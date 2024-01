POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagabend (22.01.2024, 18 Uhr) auf dem Kaiserwörthdamm. Hierdurch wurde ein 40-Jähriger leicht verletzt. An den beiden Autos entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 1.150 Euro. Leicht verletzt wurde am 22.01.2023, gegen 12 Uhr, auch der Fahrer eines LKWs. Er war in der Inselstraße mit der Mulde seines Kipplasters an einer Förderbandbrücke hängengeblieben. ...

