Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Wohnung- Täter werden überrascht und flüchten

Herdecke (ots)

Am 06.12.2023, gegen 18:15 Uhr, brachen zwei augenscheinlich männliche Täter in eine Reihenhauswohnung in der Straße Vaerstenberg ein. Sie hebelten die Terassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Zeitgleich kehrte auch die 73-jährige Bewohnerin in ihre Wohnung zurück. Sie traf auf die zwei Täter, welche daraufhin aus der Wohnung in unbekannte Richtung flüchteten. Zur Tatbeute können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Die männlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Täter:

- kräftige Statur - ca. 1,70 m groß - Mütze - Schal - Handschuhe - dunkel gekleidet

2. Täter:

- schlanke Statur - dunkel gekleidet

Die sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-6000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell