POL-PPRP: Küchenbrand im Weißdornhag

Ludwigshafen (ots) - Durch Unbekannte wurde einer 48-Jährigen am 23.01.2023, 11:30 Uhr, ihr Handy aus der Jackentasche gestohlen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich in einem Discounter in der Bismarckstraße befunden. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor ...

