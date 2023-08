Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Stiche mit Folgen

Baden-Baden, Haueneberstein (ots)

Zu einem Unfall nach einer allergischen Reaktion auf Hornissenstiche kam es am Montag offenbar in der Waldstraße. Der Fahrer eines Traktors war dort gegen 12 Uhr unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zu Folge nach mehreren Hornissenstichen und einer allergischen Reaktion darauf, kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Hierdurch kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dadurch mit einem parkenden Auto sowie der Treppe eines Wohnhauses. Durch den Rettungsdienst erstversorgt musste der Traktorfahrer im Anschluss in eine Klinik gebracht werden. Der Sach- und Gebäudeschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf rund 13.000 Euro.

/rs

