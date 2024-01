Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Personen flüchten während Polizeikontrolle

Schifferstadt (ots)

Zwei Männer flüchteten heute Vormittag (25.01.2024, gegen 10:40 Uhr) bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesautobahn 61 in der Nähe von Schifferstadt. Polizeikräfte der Zentralen Verkehrsdienste hatten die Personen, den 30-jährigen Fahrer eines Opel Meriva und seinen unbekannten Beifahrer, kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Auto weder zugelassen noch versichert ist und an dem Auto gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Die Männer flüchteten zu Fuß in den angrenzenden Wald in Richtung Grillhütte Schifferstadt. Trotz sofortiger Verfolgung und Absuche mit Unterstützung von Diensthunden und eines Polizeihubschraubers konnten die Flüchtigen nicht aufgefunden werden.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70 m groß, schlank, dunkelhäutig, lockiges schwarzes Haar. Er war mit einer blauen Jacke und schwarzer Hose bekleidet. Der unbekannte Beifahrer wird ebenfalls als 1,70 m groß, schlank, dunkelhäutig mit lockigem schwarzen Haar beschrieben. Er soll ca. 25 - 30 Jahre alt sein und war mit einer schwarz-grauen Jacke und Bluejeans bekleidet. Beide Männer wurden aus Eigensicherungsgründen während der Kontrolle gefesselt und müssten weiterhin die Handfesseln tragen.

Haben Sie die Männer gesehen oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bei den Zentralen Verkehrsdiensten unter Telefon: 06235/495-0 oder per E-Mail: pdneustadt.zvd@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell