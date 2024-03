Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher hatten es auf Schmuck abgesehen

Lichtenau (ots)

(ah)Samstag, 30.03.24, 20:00 Uhr, 33165 Lichtenau, Ermlandstraße, Einbruch in Mehrfamilienhaus, In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter zwischen 20 h und 7 h in ein Mehrfamilienhaus in der Ermlandstraße ein. Während die Bewohner nicht zu Hause waren, hebelten sie die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf. In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Räume. Entwendet wurde Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251 306-0 an die Polizei zu wenden.

