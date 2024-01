LPI-SHL: Diebstahl an Kfz

Suhl - Schmiedefeld (ots) - Zwischen dem 11.01.2024 und dem 26.01.2024 dringen unbekannte Täter, vermutlich über ein Badfenster, in ein momentan nicht bewohntes Einfamilienhaus in der Silberbergstraße in Schmiedefeld ein und entwenden aus diesem mehrere Gegenstände und Getränke im Gesamtwert von ca. 1000,- Euro. Der Sachschaden am Fenster beträgt ca. 500,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl ...

