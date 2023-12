Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vermeintlicher Autodiebstahl (30.11.2023)

St. Georgen (ots)

Die Polizei zum Schmunzeln gebracht hat ein vermeintlicher Autodiebstahl, den ein Autobesitzer am Donnerstagnachmittag anzeigte. Der Mann meldete seinen Opel Corsa als gestohlen, nachdem er das angeblich in der Gerwigstraße abstellte Auto nicht mehr auffinden konnte. Die Beamten konnten den Wagen kurz darauf in der Mühlestraße auffinden, ohne dass Aufbruchspuren oder sonstige Besonderheiten auf einen Diebstahl hätten schließen lassen können. Sie verständigten den glücklichen Besitzer, der sich schlichtweg in der Straße getäuscht hatte, wo er das Auto selbst geparkt hatte.

