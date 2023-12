Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auseinandersetzung auf dem Kundenparkplatz eines Discounters (30.11.2023)

Rottweil (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag ist es auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Stadionstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern gekommen, bei der alle Beteiligten leicht verletzt worden sind. Gegen 16.45 Uhr gerieten zwei junge Männer im Alter zwischen 26 und 37 Jahren wegen Uneinigkeiten bei einem Autokauf aneinander. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der noch ein 58-Jähriger und ein 17 Jahre junger Mann mitwirkten.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

