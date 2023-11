Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer stürzt - Autofahrer flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochabend (15.11., 19.45 Uhr) befuhr ein 29-jähriger Gütersloher mit seinem Fahrrad die Kirchstraße in Richtung Carl-Bertelsmann Straße und beabsichtigte nach links in diese abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Lindenstraße in Richtung Carl-Bertelsmann Straße.

Den Angaben nach, nahm der Autofahrer dem Radfahrer die Vorfahrt. In der Folge kam der 29-jährige Radfahrer ins Straucheln und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer fuhr weiter. Bei dem Pkw handelte es sich um einen silbernen Kleinwagen. Der Fahrer war männlich. Auf dem Beifahrersitz saß ebenfalls ein Mann. Beide hatten dunkle Haare.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Autofahrer geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell