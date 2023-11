Polizei Gütersloh

POL-GT: Neues Gesicht im Trio des Bezirksdienstes Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Seit Anfang Oktober wird das Team des Bezirksdienstes Wiedenbrück durch Polizeihauptkommissar Daniel Bartscher ergänzt. Neben den weiteren Hauptkommissaren Rainer Hüttel und Ewald Martinschledde steht das Trio im Stadthaus am Kirchplatz für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

In einer offiziellen Vorstellung begrüßten am heutigen Mittwoch (15.11.) sowohl Landrat Sven-Georg Adenauer und der Bürgermeister der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Theo Mettenborg, sowie der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Holger Meier, der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/ Einsatz, Polizeidirektor Dirk Zeller und auch die Leiterin Bezirks-/ und Schwerpunktdienst Rheda-Wiedenbrück Polizeihauptkommissarin Kathrin Sträter, PHK Bartscher beim Bezirksdienst Wiedenbrück.

Daniel Bartscher (47) ist seit 2005 in der Kreispolizeibehörde Gütersloh tätig. Neben langjährigen Stationen bei den Polizeiwachen Gütersloh und Halle/ Westf., hatte Bartscher auch für einige Jahre Studierende bei der Polizei NRW ausgebildet. Auf die jetzige Tätigkeit beim Bezirksdienst Wiedenbrück freut sich der Polizeihauptkommissar sehr und sagt "Ich fühle mich hier in Wiedenbrück sehr wohl und freue mich über meine neuen Aufgaben beim Bezirksdienst. Ich bin hier viel unterwegs und gehe mit den Menschen gerne in den Austausch."

Am Kirchplatz 2 ist das neue Team des Bezirksdienstes Wiedenbrück sowohl persönlich, als auch telefonisch unter der Telefonnummer 05242 92984 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell