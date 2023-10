POL-PDWIL: Unfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Gunderath (ots) - Am 16.10.2023 gegen 14:37 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeuggespann, einem Lastkraftwagen mit Auflieger die Straße "Am Stömpgen" in Gunderath. Hier kollidierte er mit einer dort befindlichen Grundstücksmauer und beschädigte diese. Der LKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise ...

