POL-PDWIL: Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz

Daun (ots) - Im Zeitraum 14.10.2023, 17:00 Uhr bis 15.10.2023, 15:15 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter in eine Autowerkstatt im Bereich der Maria-Hilf-Straße in Daun eingebrochen. Die Täter drangen nach Aufhebeln der Eingangstüre in das Innere der Werkstatt ein und entwendeten vorhandenes Bargeld aus einer aufgefundenen Kasse. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion ...

