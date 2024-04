POL-ST: Horstmar, mehrere Autos brennen Keine Verletzten

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben an der Michael-Ende-Schule in Borghorst ein Fenster aufgebrochen und sind so in das Gebäude gelangt. Die Täter machten sich in der Zeit zwischen Freitag (05.04.23), 11.00 Uhr und Montag (08.04.24), 07.15 Uhr an einem Fenster im ersten Obergeschoss zu schaffen. Nach ersten Ermittlungen versuchten die Täter im Schulgebäude durch Aufhebeln einer Tür in den Flur zu gelangen. Dies ...

