Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Schule

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben an der Michael-Ende-Schule in Borghorst ein Fenster aufgebrochen und sind so in das Gebäude gelangt. Die Täter machten sich in der Zeit zwischen Freitag (05.04.23), 11.00 Uhr und Montag (08.04.24), 07.15 Uhr an einem Fenster im ersten Obergeschoss zu schaffen. Nach ersten Ermittlungen versuchten die Täter im Schulgebäude durch Aufhebeln einer Tür in den Flur zu gelangen. Dies misslang offenbar. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115.

