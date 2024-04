Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Im Februar wurde eine 86-jährige Steinfurterin von einem angeblichen Sparkassen-Mitarbeiter betrogen. Der Mann stand plötzlich in der Wohnung der Frau und verlangte die EC-Karte inklusive der PIN der 86-Jährigen, da die Karte angeblich gesperrt sei und er sie entsperren würde. Die Frau gab dem Unbekannten die Karte und die PIN. Anschließend hob der Unbekannte Bargeld vom Konto der Seniorin ab. Die bisherigen Ermittlungen führten noch nicht zum Tatverdächtigen. Daher wird jetzt mit einem Foto nach dem Mann gesucht. Das Foto finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/132092 Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

