Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Motorradfahrer schwer verletzt, Sturz auf dem Welbergener Damm

Ochtrup (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Welbergener Damm ist am frühen Montagabend (08.04.24) ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Münster schwer verletzt worden. Der junge Mann fuhr gegen 18.10 Uhr auf dem Welbergener Damm in Richtung Metelen. In einer Linkskurve stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache. Dabei rutschte sein Motorrad auf den rechtsseitigen Grünstreifen und blieb dort liegen. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Am Krad entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 1500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell