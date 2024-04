Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 7-Jährige bei Unfall schwer verletzt, Schülerin wird von Radfahrer angefahren

Rheine (ots)

Am Montag (08.04.) ist es gegen 18.50 Uhr auf der Emsstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei fuhr ein Radfahrer ein 7-jähriges Mädchen aus Rheine an. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 20-jährige Radfahrer aus Rheine mit einem Pedelec auf der Emsstraße in Richtung Osnabrücker Straße. Die 7-Jährige stand zu dieser Zeit in Höhe der Hausnummer 38 vor einem Geschäft. Dort erfasste der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache das 7-jährige Mädchen, das sich bei dem Unfall schwer verletzte. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

