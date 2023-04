Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ein etwas anderes Lanzenduell

Pirmasens (ots)

Am Abend des 15.04.2023 gerieten zwei Männer an einer Tankstelle in der Winzler Straße in Pirmasens aneinander. Im Bereich der Waschboxen kam es nach bisherigen Ermittlungen zunächst zu einem verbalen Streit. Infolgedessen entstand ein handfester Streit um die Hochdrucklanze. Beide Männer versuchten sich gegenseitig die Lanze aus den Händen zu reißen, wodurch sie sich an den Händen verletzten. Weiterhin beleidigten sie sich gegenseitig. Auch ein Fahrzeug blieb nicht unverschont und wurde durch Schläge beschädigt. Somit blieben nicht nur die Fahrzeuge unrein, sondern auch die Strafakte der Beiden. Es kommen mehrere Strafanzeigen auf sie zu. |pips

