POL-KI: 240326.2 Lehmkuhlen: Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Lehmkuhlen (ots)

Montagabend kam es auf der Landesstraße 211 in Lehmkuhlen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Der Radfahrer verstarb in der Nacht in einem Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 19:30 Uhr in Höhe Schloss Bredeneek zum Zusammenstoß eines 68 Jahre alten Fahrers eines Geländewagens mit einem 82-jährigen Radfahrer. Nach Zeugenangaben habe der Autofahrer die Landesstraße in Richtung Preetz befahren und offenbar nach rechts zum Schloss Bredeneek abbiegen wollen. Da er an der Abfahrt vorbeigefahren sei, habe er den Rückwärtsgang eingelegt, um die etwa 15 Meter bis zur Abfahrt zurückzulegen. In diesem Moment habe der Radfahrer die Straße von der dortigen Gärtnerei kommend gekreuzt, um ebenfalls in Richtung Schloss zu fahren. Der Fahrer des Geländewagens erfasste den Radfahrer, der dadurch schwere Verletzungen erlitt. Im Verlauf der Nacht verstarb der Mann in einem Krankenhaus.

Die Kieler Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs. Das Ergebnis steht noch aus.

Matthias Arends

